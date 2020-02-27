Политика

РБКРБКСоловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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