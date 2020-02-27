Политика
РБКСоловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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«Отдайте мразь на расстрел!»: Соловьев с охраной выкинул украинца-русофоба из студии
Комсомольская правда16:46
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Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Общество
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Общество
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Политика
Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
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Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету
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Во втором матче среды в 1/8 финала Лиге чемпионов французский "Лион" на своем поле принимал туринский "Ювентус".
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Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников вернется в Россию.
Общество
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Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов.
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Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
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Спорт
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Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
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Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
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Земля получила второй естественный спутник.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
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Роспотребнадзор не рекомендует ездить в Иран, Италию и Южную Корею
В Корее зафиксировано 977 случаев, в том числе 11 — с летальным исходом. В Иране заболели 95 человек, из них 15 погибли.
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Пентагон выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России
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Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
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Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
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ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
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Зак Бэйлин ("Король Ричард") назначен сценаристом третьего фильма о Криде.
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Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7
Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
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В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
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Политика
Путин: поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Основного закона сообщил, что уже поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.