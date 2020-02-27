Политика
Российская газетаСоловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко. Конфликт возник во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео опубликовал сам телеведущий на своей странице в Instagram.РБКвчера в 19:42
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«Отдайте мразь на расстрел!»: Соловьев с охраной выкинул украинца-русофоба из студии
Комсомольская правдавчера в 16:46
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