с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко. Конфликт возник во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

Общество Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).

Политика В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Экономика Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.

Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".

Общество Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.

Политика Блумберг обвинил Россию в помощи Сандерсу на выборах президента Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Космос Луноход миссии «Чанъэ-4» исследовал почву обратной стороны Луны Структура почвы на обратной стороне Луны имеет свои особенности, позволила установить лунная миссия «Чанъэ-4», 26 февраля сообщает журнал Science Advances.