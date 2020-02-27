Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко. Конфликт возник во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео опубликовал
 сам телеведущий на своей странице в Instagram.
РБКвчера в 19:42

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"Чем больше свирепел Соловьёв...": Сосновский поставил "диагноз" выгнанному с эфира Ковтуненко

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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

РБКвчера в 19:42

Соловьев назвал экс-депутата Рады нацисткой мразью и выгнал из студии «Россия 1»

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РИА Новостивчера в 17:38

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Комсомольская правдавчера в 16:46
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Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

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Газета.Ru вчера в 15:18
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В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Коммерсантъ 01:45
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК вчера в 21:00
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Путин ответил на вопрос о двойнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Lenta.ru 01:35
Политика

В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
Говорит Москва вчера в 23:20
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Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
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Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 25 февраля в 07:59
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Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК вчера в 03:12
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Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:48
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
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Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

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Политика

Трамп заявил о «быстрой» разработке вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса идет «быстро» и «очень хорошо».
Коммерсантъ 00:26
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
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Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

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Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
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Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН вчера в 07:16
Политика

Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Lenta.ru 00:19
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Блумберг обвинил Россию в помощи Сандерсу на выборах президента

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии.
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Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Космос

Луноход миссии «Чанъэ-4» исследовал почву обратной стороны Луны

Структура почвы на обратной стороне Луны имеет свои особенности, позволила установить лунная миссия «Чанъэ-4», 26 февраля сообщает журнал Science Advances.
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Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
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Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

Lenta.ru вчера в 01:31
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На пивоваренном заводе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
РБК вчера в 16:57
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