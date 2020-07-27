Политика
VSE42.RUСоловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке. Телеведущий высказал мнение, что президент Украины "решил устроить себе 15 минут славы", общаясь с террористом.
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«Решил устроить себе 15 минут славы»: Соловьев — о действиях Зеленского при захвате заложников в Луцке
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Соловьев расценил переговоры Зеленского с террористом как «15 минут славы»
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