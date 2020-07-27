Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке. Телеведущий высказал мнение, что президент Украины "решил устроить себе 15 минут славы", общаясь с террористом.

Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. 421

Политика Россия вновь стала последней в рейтинге одобрения лидеров стран Россия заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, сообщает американская социологическая компания Gallup.

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