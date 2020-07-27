Политика

VSE42.RUVSE42.RUСоловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке. Телеведущий высказал мнение, что президент Украины "решил устроить себе 15 минут славы", общаясь с террористом.
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Соловьев высмеял Зеленского за общение с террористом в Луцке

URA.Ru00:06

«Решил устроить себе 15 минут славы». Соловьёв раскритиковал действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

Life.ruвчера в 23:21

Соловьев раскритиковал Зеленского за переговоры с захватчиком автобуса в Луцке

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«Решил устроить себе 15 минут славы»: Соловьев — о действиях Зеленского при захвате заложников в Луцке

Телеканал 360°вчера в 22:33

Соловьев расценил переговоры Зеленского с террористом как «15 минут славы»

Московский Комсомолецвчера в 22:25

«Не дай Бог появятся серьёзные люди»: Зеленский получил выговор в прямом эфире

Царьградвчера в 23:15

Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

РИА Новостивчера в 21:56
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