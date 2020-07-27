Политика

VSE42.RUVSE42.RUСоловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке. Телеведущий высказал мнение, что президент Украины "решил устроить себе 15 минут славы", общаясь с террористом.
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Соловьев высмеял Зеленского за общение с террористом в Луцке

URA.Ru00:06

Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

РИА Новостивчера в 21:56

«Не дай Бог появятся серьёзные люди»: Зеленский получил выговор в прямом эфире

Царьградвчера в 23:15

«Решил устроить себе 15 минут славы»: Соловьев — о действиях Зеленского при захвате заложников в Луцке

Телеканал 360°вчера в 22:33

Соловьев расценил переговоры Зеленского с террористом как «15 минут славы»

Московский Комсомолецвчера в 22:25

Соловьев раскритиковал Зеленского за переговоры с захватчиком автобуса в Луцке

Lenta.ruвчера в 22:24

«Решил устроить себе 15 минут славы». Соловьёв раскритиковал действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

Life.ruвчера в 23:21
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Политика

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости вчера в 15:45
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Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
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Авто

Renault Kaptur 2020: выясняем, стал ли он пулей с новым турбомотором

НГС24 вчера в 23:30
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 25 июля в 07:07
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Спорт

Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США

Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости вчера в 08:57
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
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Общество

В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений

Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Транспорт

Терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

RT на русском вчера в 18:32
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Футбол

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

РИА Новости вчера в 17:46
Финансы

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
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Экономика

Россия резко увеличила поставки сахара за рубеж

За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
РБК 00:00
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Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 25 июля в 21:27
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорилось в сообщении МИД.
Интерфакс вчера в 23:52
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Происшествия

Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео

Lenta.ru вчера в 23:01
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 25 июля в 04:15
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Общество

В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса

Уже с 27 июля добровольцы начнут испытывать вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Росбалт вчера в 17:50
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
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Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 25 июля в 10:11
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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