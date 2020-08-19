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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Соловьев заступился за Италию перед финнами

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что Страна тысячи озер не в том культурно-экономическом положении, чтобы критиковать родину Ренессанса.В источнике
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Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Известия

Финское издание назвало Италию «страной-зомби»

Известия03:19
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04

Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ru11:37

Экс-президент Армении предупредил о высокой вероятности войны

Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе (Арцахе) зашли в тупик, и из-за этого повысилась вероятность войны, заявил экс-президент Армении Серж Саргсян 19 августа на пресс-конференции.
ИА Красная Весна13:21
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт12:58

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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