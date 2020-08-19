Соловьев заступился за Италию перед финнами

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что Страна тысячи озер не в том культурно-экономическом положении, чтобы критиковать родину Ренессанса.