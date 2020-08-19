Соловьев заступился за Италию перед финнами
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что Страна тысячи озер не в том культурно-экономическом положении, чтобы критиковать родину Ренессанса.В источнике
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