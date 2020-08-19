Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.