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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Соловьев заступился за Италию перед финнами

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» выразил мнение, что Страна тысячи озер не в том культурно-экономическом положении, чтобы критиковать родину Ренессанса.В источнике
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Известия

Финское издание назвало Италию «страной-зомби»

Известия03:19
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
РИА Новости09:55
1,1K

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости11:20
560

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
РБК11:20
1

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
87

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
1,3K

В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Самойлова жестко ответила на травлю из-за брака с Джиганом

Люди считают, что заявлением о разводе Самойлова заставила Джигана одуматься и вернуться к нормальной жизни после произошедшего в США, когда итогом тусовок рэпера стало лечение в наркологической клинике.
Невские Новости11:19
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