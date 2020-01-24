Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.

с чего всё началось

Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".

Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе

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