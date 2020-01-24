Политика
Московский КомсомолецСоловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
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с чего всё началось
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.РИА Новостивчера в 19:05
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Соловьев раскритиковал Гончарука за совет запомнить фразу «Слава Украине!»
Аргументы и Фактывчера в 20:15
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Московский Комсомолецвчера в 19:27
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Общество
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Армия и оружие
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Политика
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Общество
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Хоккей
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Происшествия
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Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Экономика
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Политика
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Политика
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Общество
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