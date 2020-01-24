Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСоловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе

Российский телеведущий Владимир Соловьев обрушился с резкой критикой в адрес главы правительства Украины Алексея Гончарукана, позволившего себе на полях экономического форума в Давосе дать совет инвесторам, желающим вкладывать средства в страну, выучить лозунг Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России) "Слава Украине!".
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с чего всё началось

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
РИА Новостивчера в 19:05

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Соловьёв назвал Гончарука «вурдалаком» за выступление в Давосе

REGNUM03:28

Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Lenta.ru02:24

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

РИА Новостивчера в 19:05

Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины за бандеровский лозунг в Давосе

ФАНвчера в 20:15

Соловьев раскритиковал Гончарука за совет запомнить фразу «Слава Украине!»

Аргументы и Фактывчера в 20:15

Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе

Московский Комсомолецвчера в 19:27

Соловьев окрестил вурдалаком премьера Гончарука за лозунг «Слава Украине»

Телеканал 360°01:45
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Политика

В Кремле объяснили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН

Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
iReactor 05:08
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета вчера в 07:55
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Футбол

Болельщики «Енисея» установили три билборда на въезде в Красноярск. Они требуют объяснить ситуацию с Газзаевым

Болельщики красноярского «Енисея», недовольные ситуацией с «отставкой» Юрия Газзаева с поста главного тренера, разместили информационные щиты на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Бомбардир.ру 04:23
Общество

Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний

Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.
Интерфакс 03:21
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Национальная служба новостей 04:06
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Биатлон

Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке

Норвежец Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на 20 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения).
РИА Новости вчера в 10:31
Общество

«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
REGNUM 04:12
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс вчера в 23:36
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Футбол

«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом

Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о переговорах по трансферу российского форварда Николая Комличенко.
RT на русском 03:42
Политика

Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле

Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Московский Комсомолец 03:04
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 04:43
Происшествия

Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве

Рамблер вчера в 15:07
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Общество

Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без меньшинств в совете директоров

Goldman Sachs отказался от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, где в совете директоров нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с небелым цветом кожи, заявил в интервью CNBC на экономическом форме в Давосе СЕО инвестиционного банка Давид Соломон.
РБК 02:53
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

РИА Новости вчера в 17:18
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