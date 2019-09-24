с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

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