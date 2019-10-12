Футбол
РИА НовостиСолтмурад Бакаев: мы с Зелимханом хотим быть круче братьев Миранчуков
На вопрос, будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков, Солтмурад ответил: "Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих (других) футболистов". В субботу "Спартак-2" дважды вел в счете в игре с "Торпедо", но не смог заработать очков.
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Шоу-бизнес
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Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Армия и оружие
Арабские страны назвали операцию Турции в Сирии вторжением и агрессией
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».
Политика
Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве
11 октября на сайте МИД Латвии появилось сообщение, в котором ведомство выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
Происшествия
Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике
Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.
Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Армия и оружие
Генштаб ВС Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака на выходных и праздничных днях усилена боеготовность воинских частей.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.