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РИА НовостиРИА НовостиСолтмурад Бакаев: мы с Зелимханом хотим быть круче братьев Миранчуков

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На вопрос, будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков, Солтмурад ответил: "Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих (других) футболистов". В субботу "Спартак-2" дважды вел в счете в игре с "Торпедо", но не смог заработать очков.
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Бакаевы хотят стать круче Миранчуков

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