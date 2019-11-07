Лига чемпионов
Sport24.ruСон посвятил травмированному Гомешу свой гол в Лиге чемпионов
Английский клуб победил со счетом 4:0, а два гола из четырех забил хавбек Сон Хын Мин. После одного из мячей южнокореец соединил руки в молитвенном жесте. Таким образом он снова извинился перед хавбеком «Эвертона» Андре Гомешем, который получил серьезную травму в матче АПЛ с участием Сона.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
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Лариса Гузеева рассказала об обнаруженной у дочери опухоли
Москва-Баку.ru 06:35
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СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
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Газета Кемерова вчера в 23:10
Общество
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.
RT на русском 05:51
Гаджеты
Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура
Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.
The GEEK вчера в 03:20
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия
В Томской области избили врача за сообщение о смерти родственника
Сообщается, что родственник погибшего, который прибыл на место происшествия, стал требовать, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь.
Радио Комсомольская правда 05:16
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
News.ru 05 ноября в 03:38
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Финансы
Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 31.4%
Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты нарастили объем вложений, составляет 9.18 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 0.09 года и составил 7.55 года.
Profinance.ru 05:45
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Футбол
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино
Травма помешает полузащитнику «Валенсии» сыграть за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, утверждает Superdeporte.
Спорт день за днем 01:57
Технологии
В Китае приступили к разработке 6G
Министерство науки и технологии КНР сегодня официально объявило о начале работ над разработкой мобильной связи 6 поколения (6G).
ФедералПресс вчера в 19:57
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Хоккей
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Авто
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
Tvoe-avto.com 04:54
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Происшествия
СКР назначил Михаилу Светову урологическую экспертизу
Следователи назначили проведение урологической экспертизы члену Либертарианский партии Михаилу Светову, который является свидетелем по делу о развратных действиях (статья 135 УК РФ).
Znak.com 03:48
Авто
Назван топ-10 самых популярных рэперских автомобилей
Аналитики составили рейтинг автомобилей, «засветившихся» в самых популярных клипах рэп-исполнителей.
SpeedMe 04:12
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Футбол
КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА (1:1). «Зенит» за использование и бросание болельщиками пиротехники (одна петарда, один файер и ракетница) оштрафован на 70 тысяч рублей.
Чемпионат 06:15
Кино
У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла
Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16