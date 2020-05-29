Игры

FaktomFaktomУже 4 июня Sony собирается презентовать игры для PlayStation 5

Поздним вечером 4 июня (23 часа мск) компания Sony начнет трансляцию мероприятия, посвященного новому этапу развития компьютерных игр, на котором представят приложения для PS5. Возможно, что-то будет рассказано и о самой приставке, но полноценного анонса консоли в этот день не состоится.
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