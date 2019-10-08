с чего всё началось

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении корпорации.

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

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