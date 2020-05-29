Игры
РЕН ТВSony анонсировала дату презентации PlayStation 5
Презентацию, посвященную новой игровой консоли PlayStation 5, анонсировала компания Sony. Она пройдет 4 июня в 23:00 по московскому времени. По данным VentureBeat, на мероприятии планируется представить новую приставку.
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Новое поколение неизбежно – Sony датировала презентацию игр для PlayStation 5
Городской портал Новый Нижний23:00
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Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Футбол
«Байер» одержал победу над «Фрайбургом» на выезде
Победа позволила «фармацевтам» подняться на третью строчку Бундеслиги, однако у их конкурентов за место в Лиге чемпионов есть по матчу в запасе.
ГЛАС.RU 19:52
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:37
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском 22:46
Авто
Компактный электрокар Wuling из Китая поступил в продажу
В Китае начался прием заказов на электрокар Wuling Hongguang Mini EV, который является разработкой совместного предприятия SAIC-GM-Wuling.
CarsWeek.ru вчера в 12:38
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
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Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом»
Sports.ru 09:45
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
РИА Новости 21:23
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Происшествия
В Липецкой области двое полицейских подставили невиновного
В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Обозреватель Врн 12:57
Политика
Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании работы соцсетей.
Вести.Ru 18:37
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву
Коммерсантъ 14:34
Политика
В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня
В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
Регион 64 23:00
Общество
Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Коммерсантъ 04:54
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM вчера в 10:43
Общество
В Якутии за сутки выявлено 114 заболевших коронавирусом
Прошедшие сутки оказались самыми напряжёнными: общее количество заболевших достигло 1814, новых случаев по республике — 114, из них 84 — по Якутску, 18 — по Ленскому району, единичные случаи выявлены в нескольких районах.
Якутия Daily 23:17
Происшествия
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело
В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело против вандалов, гревших еду в ведре у Вечного огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Российская газета 16:10
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей
Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM 12:34
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Армия и оружие
США прокомментировали переброску «российских» истребителей в Ливию
Американские военные заявили, что переброска военных самолетов в Ливию, которая якобы была осуществлена Россией, хоть и не изменит баланс сил в затяжной гражданской войне, однако может поспособствовать созданию российского геостратегического опорного пункта в Северной Африке.
Lenta.ru 23:33