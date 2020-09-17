Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Ее стоимость объявили на онлайн-мероприятии корпорации. Консоль представлена в двух версиях: с дисководом и без. Цена приставки с дисководом составляет 46 999 рублей, без привода — 37 999 рублей.

С чего всё началось Японская компания Sony на своей онлайн-презентации объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.). Коммерсантъ 17:10