Зимой в Благовещенске появятся три детские группы на 70 малышей

Мэр Благовещенска Олег Имамеев дал поручение проработать вопрос по оборудованию парковочных мест по четной стороне улицы Богдана Хмельницкого для обеспечения безопасности детей, а также во избежание заторов на этом участке после открытия групп в утренние часы. ⠀ Еще одна группа на 20 мест появится на первом этаже многоквартирного дома № 283 по улице Ленина.