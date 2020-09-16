Sony назвала цены на новую PlayStation
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Sony назвала цены на новую PlayStation
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Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.В источнике
С чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации
объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).
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