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РИА Новости
РИА Новости

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.В источнике
С чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации
 объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).
Коммерсантъ17:10
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MobiDevices

Официально: PlayStation 5 будет стоить от $400 и выйдет 12 ноября

MobiDevices17:10
РИА Новости

Sony назвала цены на новую PlayStation

РИА Новости17:43
Игромания.ру

PlayStation 5 поступят в продажу 19 ноября за 47 тысяч и 38 тысяч рублей

Игромания.ру17:19
iXBT.com

Sony наконец-то объявила стоимость PlayStation 5

iXBT.comвчера в 16:57
Телеканал 360°

PlayStation 5 выйдет 19 ноября. Подробности, цены

Телеканал 360°17:08
3DNews

В России PlayStation 5 оказалась дороже, чем Xbox Series X, хотя обе они стоят $499

3DNews18:04
Чемпионат

За версию PlayStation 5 с дисководом в России будут просить 46 999 рублей

Чемпионат17:43

Китай успешно вывел на орбиту девять спутников одним запуском с моря

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выведении на солнечно-синхронную орбиту группы спутников дистанционного зондирования Земли Jilin One серии High-fen 03-1.
Известия15 сентября в 00:32
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Илон Маск обвинил Билла Гейтса в невежестве

Глава Tesla Илон Маск отреагировал на заявление Билла Гейтса о том, что автомобили с электродвигателем хороши только для путешествий на короткие дистанции, а для грузовых машин, преодолевающих большие расстояния, требуется иное решение.
Газета.Ru15 сентября в 07:42
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PlayStation 5 потеряла эксклюзивы, а новые игры могут стоить по 6099 рублей

Компания Sony Interactive Entertainment рассказала этой ночью о дате запуска PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition, но вместе с тем объявила о том, что Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West больше не являются эксклюзивами консоли следующего поколения — они выйдут также на PlayStation 4.
3DNews17:59

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

«Взамен [запуска терминалов] США обеспечат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию "Северного потока-2"», — говорится в предложении германской стороны, направленном в августе 2020 года министром финансов ФРГ Олафом Шольцом своему американскому коллеге Стивену Мнучину.
Lenta.ruвчера в 05:38
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русскомвчера в 05:58
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