PlayStation 5 потеряла эксклюзивы, а новые игры могут стоить по 6099 рублей

Компания Sony Interactive Entertainment рассказала этой ночью о дате запуска PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition, но вместе с тем объявила о том, что Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West больше не являются эксклюзивами консоли следующего поколения — они выйдут также на PlayStation 4.