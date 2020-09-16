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РИА Новости
РИА Новости

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.В источнике
С чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации
 объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).
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Самая большая игровая консоль в истории. Опубликованы все характеристики Sony PlayStation 5

iXBT.com19:59
ТАСС

Цены на PlayStation 5 в России начнутся от 37 999 рублей

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Озвучена финальная цена новенькой PlayStation 5

Ferraвчера в 16:55
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Официально: PlayStation 5 будет стоить от $400 и выйдет 12 ноября

MobiDevices17:10
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Sony назвала цены на новую PlayStation

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Bloomberg: у Sony запредельный брак железа для PlayStation 5

KDPConsulting.ru15 сентября в 09:23

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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