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РИА Новости
РИА Новости

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.В источнике
С чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации
 объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).
Коммерсантъ17:10
Подробнее о событии
Известия

Sony назвала цены на новую PlayStation5 в России

Известия00:58
iXBT.com

Стартовали предзаказы на Sony PlayStation 5

iXBT.com01:42
3DNews

В России PlayStation 5 оказалась дороже, чем Xbox Series X, хотя обе они стоят $499

3DNews18:04
ТАСС

Цены на PlayStation 5 в России начнутся от 37 999 рублей

ТАСС17:04
РИА Новости

Sony назвала цены на новую PlayStation

РИА Новости17:43
MobiDevices

Официально: PlayStation 5 будет стоить от $400 и выйдет 12 ноября

MobiDevices17:10
Московский Комсомолец

Названа цена на Sony PlayStation 5

Московский Комсомолец23:30

«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером

На девушку посыпались угрозы и обвинения в развале семьи, поэтому она решила пойти на шоу и рассказать о том, как все было 23-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая оказалась в центре скандала со стриптизером Сергеем Глушко, обнародовала интимные кадры, передав их телеканалам, сообщает "Радио Комсомольская правда".
«Обольстительница» Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером
Толк23:29

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
344

Китайский J-20 «победил» российский Су-30 со счетом 17:0

Китайский J-20 одержал полную «победу» над российским Су-30 со счетом 17:0. Китайское издание Global Times сообщило своим читателям, что их отечественный истребитель J-20 значительно превосходит по всем показателям российский самолет Су-30.
Topdaynews.ru00:48
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Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 2414 сентября в 10:28
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомостивчера в 06:53
4

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Массовый сбой связи в Якутии связан с аварией на магистральном канале

Как сообщили ЯкутияDаіlу в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, ограничение сервисов у операторов связи, в том числе сотовой, связано с аварией на магистральном канале АО "ТрансТелеКом".
Якутия Daily23:28
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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NASA заявило о подготовке миссии для поиска жизни на Венере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает проекты двух научных миссий на планеты Солнечной системы, одна из которых отправится на Венеру для поиска следов жизни на планете, сообщает Reuters.
РБК01:16

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
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