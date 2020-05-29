Игры
РЕН ТВSony анонсировала дату презентации PlayStation 5
Презентацию, посвященную новой игровой консоли PlayStation 5, анонсировала компания Sony. Она пройдет 4 июня в 23:00 по московскому времени. По данным VentureBeat, на мероприятии планируется представить новую приставку.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Новое поколение неизбежно – Sony датировала презентацию игр для PlayStation 5
Городской портал Новый Нижнийвчера в 23:00
Инсайдер: Sony не сообщила нескольким разработчикам дату презентации PS5 из-за возможной утечки
CyberSport.ruвчера в 13:59
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.
РЕН ТВ 02:00
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Экономика
Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего.
REGNUM 27 мая в 23:39
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ
Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv вчера в 08:34
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
REGNUM вчера в 01:15
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Армия и оружие
Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии
Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара.
Эхо Москвы 02:33
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Происшествия
Актер сериала «Физрук» рассказал об обвинении в двойном убийстве
Российский актер Владимир Сычев в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал об аресте за двойное убийство.
Известия вчера в 11:39
Футбол
«Рубин» возобновил тренировки на клубной базе
Пресс-служба "Рубина" заявила, что игроки клуба приступили к тренировкам на базе.
Soccer.ru вчера в 14:39
Космос
Рогозин оценил перспективы строящегося в Петербурге ядерного буксира
В Роскосмосе продолжается работа над созданием ядерного буксира, позволяющего менять любые орбиты и доставляющего любые грузы в Солнечной системе.
Петербургский дневник 27 мая в 20:56
Здоровье
Что стоит знать о рассеянном склерозе
Каждый год 29 мая в мире отмечают Всемирный день рассеянного склероза.
Pravda.Ru вчера в 10:46
Общество
В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня
29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Технологии
100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения
Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 вчера в 11:21
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
Lenta.ru 01:50
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
Общество
Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом
Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД пообщался с возмутителями спокойствия в правительстве республики и в мэрии одного из крупнейших ее городов.
Взгляд.ру 02:30
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 28 мая в 09:18
Общество
Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 22:46