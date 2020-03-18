Гаджеты
ФАНSony назвала характеристики PlayStation 5
Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
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Шрейер о презентации PlayStation 5 – маркетинг Sony сделал все очень плохо
Городской портал Новый Нижнийвчера в 21:00
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Комментарии
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Экономика
Рубль занял второе место по волатильности мировых валют
Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
Здоровье
В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Космос
Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Энергетика
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Общество
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
По состоянию на 18 марта, в Казахстане зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19.
Энергетика
ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Игры
Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
Общество
Ургант высмеял людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса
Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над теми, кто скупает туалетную бумагу на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Общество
Первый рейс с российскими туристами прилетел из Черногории в Москву
Первый рейс с находившимися в Черногории российскими туристами прилетел в Москву из аэропорта Подгорицы, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 475
По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за последние сутки в Италии от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 475.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.