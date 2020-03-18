Гаджеты

ФАНФАНSony назвала характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
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Sony раскрыла характеристики PlayStation 5

Lenta.ruвчера в 13:19

Шрейер о презентации PlayStation 5 – маркетинг Sony сделал все очень плохо

Городской портал Новый Нижнийвчера в 21:00

Sony раскрыла характеристики новой PlayStation

РИА Новостивчера в 16:33

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъвчера в 14:02

Sony рассказала о характеристиках пятого поколения Sony Playstation

ТАСС01:34

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газетавчера в 13:18

Sony Playstation 5 будет графически слабее Xbox Series X

Чемпионатвчера в 12:47
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:14
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости 17 марта в 13:30
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса

В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Коммерсантъ вчера в 08:34
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Территория новостей 17 марта в 02:00
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец вчера в 21:52
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

По состоянию на 18 марта, в Казахстане зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19.
Известия 00:44
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Игры

Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
CyberSport.ru вчера в 18:11
Общество

Ургант высмеял людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над теми, кто скупает туалетную бумагу на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
REGNUM 17 марта в 23:16
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета вчера в 10:16
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 09:17
Общество

Первый рейс с российскими туристами прилетел из Черногории в Москву

Первый рейс с находившимися в Черногории российскими туристами прилетел в Москву из аэропорта Подгорицы, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Агентство Москва вчера в 21:27
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 475

По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за последние сутки в Италии от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 475.
RuNews24.ru вчера в 18:02
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
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