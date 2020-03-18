Армия и оружие В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Экономика Рубль занял второе место по волатильности мировых валют Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.

Политика Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).

Здоровье В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Энергетика Россия достигла своей цели в нефтяной войне Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.

Общество В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.

Общество Ургант высмеял людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над теми, кто скупает туалетную бумагу на фоне пандемии нового коронавируса.

Общество В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.

Происшествия В центре Петрозаводска застрелили мужчину В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.