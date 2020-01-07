Технологии
РИА НовостиSony назвала основные особенности приставки PlayStation 5
Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей. Приставка поступит в продажу в конце 2020 года. Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
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Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Хоккей
Барри Тротц: «Сегодня Варламов играл фантастически»
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Политика
Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Теннис
Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup
Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
Общество
Суд по делу Вайнштейна: обвиняемый пришел с ходунками
Футбол
Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Общество
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Шоу-бизнес
Лолита вспомнила, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Певица Лолита поделилась забавным эпизодом, который случился с ней в начале ее эстрадной карьеры.
Шоу-бизнес
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова
Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Хоккей
«Барыс» — о падениях Шумакова: пора ставить табличку «Нырять запрещено»
«Барыс» в соцсетях посмеялся над падением нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.