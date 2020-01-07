Технологии

РИА НовостиРИА НовостиSony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей. Приставка поступит в продажу в конце 2020 года. Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
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В Sony назвали ключевые отличия новой PlayStation 5

ФАН03:21

В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5

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Игровая приставка PlayStation 5 с разрешением 8К поступит в продажу в конце 2020 года

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Стала известна дата начала предварительных продаж PlayStation 5

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Стали известны преимущества PlayStation 5 перед другими консолями

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Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

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Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
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Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

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Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
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В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
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Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup

Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
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Суд по делу Вайнштейна: обвиняемый пришел с ходунками

Вести.Ru вчера в 11:23
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Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Свободная Пресса вчера в 13:01
Технологии

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
РИА Новости 02:15
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
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Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
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В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака

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Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
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Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
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В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Взгляд.ру 03:20
Общество

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета вчера в 03:51
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Лолита вспомнила, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Певица Лолита поделилась забавным эпизодом, который случился с ней в начале ее эстрадной карьеры.
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К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова

Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
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Роскомнадзор вмешается в скандал на новогоднем шоу в Челябинске

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Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
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«Барыс» — о падениях Шумакова: пора ставить табличку «Нырять запрещено»

«Барыс» в соцсетях посмеялся над падением нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
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Серия стационарных и портативных консолей от Sony. Первая приставка вышла на рынок 3 декабря 1994 года, последняя - 15 ноября 2013.
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