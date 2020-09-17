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Газета.Ru
Газета.Ru

Sony объявила цену PlayStation 5

Sony официально объявила стоимость и дату выхода своей новой консоли PlayStation 5, сообщает портал The Verge. Так, приставка нового поколения с Blu-Ray приводом обойдется покупателю в $499, а цифровая версия — в $399.В источнике
С чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации
 объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).
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