Sony объявила цену PlayStation 5
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Официально представлена новая игра по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy
Sony официально объявила стоимость и дату выхода своей новой консоли PlayStation 5, сообщает портал The Verge. Так, приставка нового поколения с Blu-Ray приводом обойдется покупателю в $499, а цифровая версия — в $399.В источнике
С чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации
объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).
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