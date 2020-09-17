с чего всё началось

Компания Sony сообщила, что цены на новую игровую консоль PlayStation 5 будут начинаться от $399. Компания в Twitter-аккаунте также отметила, что продажи PlayStation 5 начнутся 12 ноября в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.

Происшествия В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой» Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу. 19

Политика Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса за помощь Литвы в обеспечении независимости Белоруссии и демократических прав ее народа. 28

Происшествия Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. 2K

Политика Вудворд рассказал об интересном диалоге Путина и главы Госдепа США Ранее глава военной разведки Соединенного Королевства Джим Хокенхалл заявил, что Россия ведет разработки реактивного снаряда с ядерным двигателем, который способен на протяжении нескольких лет летать в атмосфере и атаковать в самый неожиданный момент, пишет RT. 67

Происшествия Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. 39

Общество Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс". 412

Общество Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев. 221

Общество В Роспотребнадзоре назвали основную проблему с горячим питанием школьников Основная проблема в обеспечении школьников горячим питанием заключается в недостаточном финансировании со стороны регионов.

Спорт Суд Парижа приговорил экс-главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы Суд Парижа признал бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов.

Происшествия Дело соратников челябинского экс-губернатора Юревича пришло в суд Уголовное дело депутата Госдумы РФ, челябинца Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой пришло в Челябинский областной суд.

Гаджеты Realme 7i получил 90-герцевый экран, 8 Гб ОЗУ и платформу Qualcomm Всего за 215 долларов покупатели получат устройство на платформе от Qualcomm с экраном, частота обновлений которого составляет 90 Гц.

Политика Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2» В Кремле категорически не согласны с заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России и призывают прекратить упоминать газопровод «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации. 51

Шоу-бизнес Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры среди пользователей Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фотографию в необычном и ярком образе со съемок новой программы.

Общество Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. 157