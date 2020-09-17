Игры
RT на русскомSony назвала цену консоли PlayStation 5
Компания Sony сообщила, что цены на новую игровую консоль PlayStation 5 будут начинаться от $399. Компания в Twitter-аккаунте также отметила, что продажи PlayStation 5 начнутся 12 ноября в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.
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с чего всё началось
Японская компания Sony на своей онлайн-презентации объявила, что консоль PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года по цене в $499 (46,9 тыс. руб. для России), версия без дисковода будет стоить $399 (37,9 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 17:10
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Происшествия
Отчим изнасиловал и убил двух девочек из Новосибирской области
Вести Новосибирск 00:28
Общество
Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»
Москва, 17 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Пластиковая бутылка из-под воды, на которой якобы найдены следы яда «Новичок», находилась в гостиничном номере блогера Алексея Навального в Томске.
REGNUM 04:21
Происшествия
В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»
Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс вчера в 23:02
Экономика
Интер РАО рассматривает Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки
Интер РАО рассматривает Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки.
АК&М 04:31
Шоу-бизнес
Звезды бойкотируют Facebook и Instagram из-за расизма
Многие мировые знаменитости «заморозили» свои страницы в Instagram и Facebook утром 16 сентября.
ИнфоСМИ вчера в 07:30
Политика
Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии
Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса за помощь Литвы в обеспечении независимости Белоруссии и демократических прав ее народа.
РБК вчера в 22:59
Армия и оружие
Российский самолет перехватил бомбардировщики США над Беринговым морем
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их над акваторией Берингова моря», — передает ТАСС.
Известия 04:43
Происшествия
Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru 04:04
Политика
Вудворд рассказал об интересном диалоге Путина и главы Госдепа США
Ранее глава военной разведки Соединенного Королевства Джим Хокенхалл заявил, что Россия ведет разработки реактивного снаряда с ядерным двигателем, который способен на протяжении нескольких лет летать в атмосфере и атаковать в самый неожиданный момент, пишет RT.
Экономика сегодня 03:11
Происшествия
Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала фотографию семимесячной дочки Энрике Иглесиаса
Накануне на странице теннисистки появилась новая фотография подросшей малышки.
RuNews24.ru 03:12
Происшествия
«Надо было падать каждый день». Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
РИА Новости 03:59
Экономика
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров.
Газета.Ru 15 сентября в 13:07
Общество
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
Следственный комитет установил, что причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске стал поджог.
RT на русском 04:40
Общество
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
В Роспотребнадзоре назвали основную проблему с горячим питанием школьников
Основная проблема в обеспечении школьников горячим питанием заключается в недостаточном финансировании со стороны регионов.
Росбалт 04:48
Спорт
Суд Парижа приговорил экс-главу ВФЛА Балахничева к трем годам тюрьмы
Суд Парижа признал бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов.
Советский спорт вчера в 09:46
Политика
Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии
Сразу два новых телеграм-канала, авторы которых решили объявить войну якобы нарушителям прав человека в Белоруссии.
Вести.Ru 15 сентября в 17:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 5:1
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Родину» в первом мачте Кубка России со счетом 5:1.
Известия вчера в 15:25
Общество
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пишет "Собеседник".
Газета.Ru 02:19
Происшествия
Дело соратников челябинского экс-губернатора Юревича пришло в суд
Уголовное дело депутата Госдумы РФ, челябинца Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой пришло в Челябинский областной суд.
URA.Ru 02:56
Гаджеты
Realme 7i получил 90-герцевый экран, 8 Гб ОЗУ и платформу Qualcomm
Всего за 215 долларов покупатели получат устройство на платформе от Qualcomm с экраном, частота обновлений которого составляет 90 Гц.
Anonsens 04:40
Политика
Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
В Кремле категорически не согласны с заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России и призывают прекратить упоминать газопровод «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации.
BFM.ru вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры среди пользователей
Известная актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram фотографию в необычном и ярком образе со съемок новой программы.
Политическая Экспертиза вчера в 09:32
Общество
Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков
Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 01:22
Авто
Skoda представила в России новую Octavia. Лифтбек сильно подорожал
Skoda официально представила Octavia четвертого поколения для России.
Российская газета вчера в 14:15
Экономика
Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии
У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК 00:30