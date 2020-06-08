Общество
SrnskSony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
На шоу Sony покажет игры для PlayStation 5 – те, что войдут в стартовую линейку консоли, и те, что выйдут позже.
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Игровая неделя: The Last of Us Part II может задержаться, а презентации PlayStation 5 не было из-за протестов
Реальное время06 июня в 17:00
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Общество
Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ
Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.
Газета.Ru 21:53
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Политика
Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Здоровье
В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом
«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:47
Здоровье
В Воронежской области выявили вспышку коронавируса
В доме для престарелых и инвалидов в Воронежской области выявили коронавирус у 107 пациентов и 12 сотрудников, сообщает пресс-служба областного правительства.
Rambler News Service 10:45
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Здоровье
В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
ТАСС 23:19
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
Темирхан-Шура 06:58
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
Политика
«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 19:25
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
Армия и оружие
На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела
Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM вчера в 17:59
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru 22:51
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Политика
США подтвердили переговоры с РФ по ядерным вооружениям
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своём Twitter сообщил, что договорился сегодня с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне.
Аргументы и Факты 15:52
Происшествия
На дне Байкала произошло землетрясение в 3,9 баллов
Газета.Ru 22:35