Общество

SrnskSrnskSony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

На шоу Sony покажет игры для PlayStation 5 – те, что войдут в стартовую линейку консоли, и те, что выйдут позже.
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Подробнее о событии

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ18:04

Игровая неделя: The Last of Us Part II может задержаться, а презентации PlayStation 5 не было из-за протестов

Реальное время06 июня в 17:00

Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

Srnsk17:24

Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Российская газета14:55

Названа дата презентации PlayStation 5

Спорт-Экспресс14:09

Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

News.ru12:21

Как и когда смотреть презентацию PlayStation 5? Дата, время и подробности события

Чемпионат18:00
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском 12:13
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
2K
Общество

Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ

Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока.
Газета.Ru 21:53
Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Политика

Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
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Общество

В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
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Здоровье

В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:47
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Здоровье

В Воронежской области выявили вспышку коронавируса

В доме для престарелых и инвалидов в Воронежской области выявили коронавирус у 107 пациентов и 12 сотрудников, сообщает пресс-служба областного правительства.
Rambler News Service 10:45
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
81
Здоровье

В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса

Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра.
ТАСС 23:19
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
Темирхан-Шура 06:58
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
76
Экономика

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
1
Политика

«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 19:25
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
10
Армия и оружие

На юге Триполи найдено четыре неопознанных тела

Во время инспекции района Каллат аль-Фарджан на юге Триполи были обнаружены четыре неопознанных тела, пояснил руководитель группы по поиску и опознанию тел Люфти аль-Мисрати.
REGNUM вчера в 17:59
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
1,9K
Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru 22:51
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
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Футбол

Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА

REGNUM 09:14
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Шоу-бизнес

Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла слухи о ее госпитализации

Газета.Ru 20:24
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia 05:12
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Политика

США подтвердили переговоры с РФ по ядерным вооружениям

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своём Twitter сообщил, что договорился сегодня с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне.
Аргументы и Факты 15:52
4
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
9
Происшествия

На дне Байкала произошло землетрясение в 3,9 баллов

Газета.Ru 22:35
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