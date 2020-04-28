Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля. Я хочу лично поблагодарить команды Naughty Dog и Sucker Punch за работу и поздравить с успехом.

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