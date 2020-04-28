Игры

Игромания.руИгромания.руSony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля. Я хочу лично поблагодарить команды Naughty Dog и Sucker Punch за работу и поздравить с успехом.
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Создатели The Last of Us 2 назвали новую дату релиза игры

Известия00:22

Перенесенный из-за кризиса релиз игры Last of Us Part II состоится летом

ТАССвчера в 23:38

The Last of Us. Part II выйдет в середине июня

News.ruвчера в 12:24

Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров

Вести.Ruвчера в 13:48

Объявлены даты выхода The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima

Матч ТВвчера в 13:23

Объявлены новые даты выхода The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Чемпионатвчера в 12:44

Создатели The Last of Us 2 назвали новую дату релиза игры

REGNUMвчера в 23:02
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Общество

Российские туристы прилетели в Иркутск из Вьетнама

В Иркутске из Вьетнама прилетели 25 российских туристов.
АиФ Иркутск 00:31
4
Здоровье

27 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперативного штаба на утро понедельника, 27 апреля, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:26
8
Общество

Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
17
Общество

«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы

Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
98
Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:57
401
Общество

В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара 26 апреля в 05:34
231
Здоровье

«Единая Россия» и «Магнит» передадут медикам продуктовые наборы к чаю

Около 360 тыс. медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, получат продуктовые наборы к чаю от партии «Единая Россия» и сети магазинов «Магнит», сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.
Rambler News Service вчера в 12:10
Общество

Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США

Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета вчера в 21:56
9
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс

Piter.tv 26 апреля в 06:29
3K
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
7
Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
2,3K
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,2K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса

Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:59
127
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Коммерсантъ 26 апреля в 22:53
221
Политика

Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 23:41
5
Общество

Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы

В редакции КоАП, которая вступит в силу с 1 января 2021 года, появятся новые штрафы для автомобилистов России.
SpeedMe вчера в 04:54
3
Здоровье

Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

ToDay News Ufa вчера в 15:14
25
Общество

В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия вчера в 00:43
1,2K
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
233
Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
7
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
1,9K
Футбол

Тренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛ

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич написал у себя в Instagram, что, по его мнению, розыгрыш второго по силе дивизиона чемпионата России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), должен быть доведен до конца, а завершить его досрочно было бы несправедливо.
РБК вчера в 13:23
1
Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
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Авто

Changan начал продажи обновленного Changan CS75 FL в России

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL.
Тарантас Ньюс вчера в 05:31
6
Общество

В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI

Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
367
Общество

В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ вчера в 02:38
960
Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
3
Здоровье

Самому младшему амурчанину с коронавирусом 14 лет

Одни из первых заболевшие коронавирусом амурчане идут на поправку. В скором времени несколько человек будут выписаны из больницы.
ИА Порт Амур 00:23
Экономика

Россия прекратила экспорт зерна

Россия приняла решение приостановить экспорт зерна до 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
ТВ Центр 26 апреля в 10:45
671
Общество

Вильфанд прогнозирует жаркий 2020 год

Нынешний год может попасть в ТОП-5 самых жарких, хотя рекорды по температуре воздуха гарантировать сложно, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Live24 вчера в 02:00
903
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The Last of Us Part II
Компьютерная игра (action-adventure)
Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля 2020 года, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года...
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Ghost of Tsushima
Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая компанией Sucker Punch Productions для PlayStation 4. Издателем игры должна выступить Sony Interactive Entertainment. Выход игры намечен на 26 июня 2020 года.
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