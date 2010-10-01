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Вести.RuДату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров
Выход первого эксклюзива для PlayStation 4 назначен на 19 июня, второго - на 17 июля. Официальные сроки релиза были озвучены вскоре после масштабной утечки по The Last of Us Part II.
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Sony анонсировала новые даты выхода The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Народные новости16:50
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Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
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В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией.
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Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
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Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
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За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в России было зарегистрировано 6 198 новых случаев заражения.
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Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
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Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае
Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
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Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
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Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:05
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В РФ начал работать второй антикризисный пакет мер поддержки экономики
Москва, 27 апреля 2020, 12:02 — REGNUM Меры второго антикризисного пакета начали работать.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
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Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
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В Сети показали новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили 12:00
Происшествия
В Хакасии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков.
ТАСС вчера в 02:08
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Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»
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Soccer.ru 13:35
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Бабаев заявил о намерении ЦСКА продлить контракт с Гончаренко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
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Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
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27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
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Телескоп Хаббл показал потрясающие изображения космоса
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Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
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Эксперт рассказал, кто может наблюдать за вами через камеру смартфона
В подавляющем большинстве случаев провайдер услуг не имеет доступа к оборудованию вашего устройства, но многие идущие через его инфраструктуру данные хранятся в течение длительного времени согласно законодательству.
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ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
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Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости
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