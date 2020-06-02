Общество

MetaratingsMetaratingsSony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США

Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США.
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

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