Общество
MetaratingsSony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США
Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США.
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Информационные компании отложили мероприятия после событий в Минеапполисе
Российская газетавчера в 18:55
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Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Экономика
Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Происшествия
В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 13:04
Единоборства
Камил Гаджиев рассказал о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Metaratings вчера в 08:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь
1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
Авто
Новый Toyota Hilux впервые появился на видео
Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо.
32CARS.ru вчера в 04:37
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Спорт
Лыжница Ермошина подтвердила, что видела шприцы в раздевалках на юниорских стартах
В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ермошина подтвердила, что видела на юниорских соревнованиях в России валяющиеся в раздевалках шприцы.
Нева Спорт вчера в 10:44
Футбол
«Бордо» и «Ланс» интересуются Шарлем Каборе
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе может покинуть клуб.
Metaratings 01:59
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
Известия вчера в 22:02