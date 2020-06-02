Общество

РИА НовостиРИА НовостиSony отложила презентацию игр для PlayStation 5

Компания Sony отложила презентацию игр для консоли PlayStation 5 из-за беспорядков, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

РИА Новостивчера в 20:50

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Известия вчера в 03:18
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