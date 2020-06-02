Общество
КоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). Сделано это было на фоне растущих беспорядков в городах США. Демонстрация игр PS5 была назначена на четверг.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Кино
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок «Аватара»
РИА Новости 10:00
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
Наука
Молоко таракана может быть новым суперпродуктом
Особенно специалистов интересует таракан-жук Diploptera punctata. Молоко этого жука питательней коровьего в четыре раза.
ToDay News Ufa вчера в 16:07
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Авто
В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже
CarsWeek.ru 10:20
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Технологии
Эксперты: Huawei P50 и Mate 50 перейдут на Snapdragon
Независимые аналитики сообщили, что компания Qualcomm начнет поставлять однокристальные системы Snapdragon для линеек Huawei P50 и Mate 50 в 2021 году.
Vevby.ru 18:48
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Футбол
Главный тренер сборной РФ Черчесов высказался о возобновлении РПЛ
По словам главного тренера российской сборной, в нестандартной ситуации не может быть стандартных решений.
RuNews24.ru 20:57
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Коммерсантъ 09:23
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери
Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.
7Дней.ру 19:00
Футбол
Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ
Metaratings 11:37
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Общество
Омбудсмен Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки
Анна Кузнецова заявила, что число жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.
НТВ 08:20
Общество
В Италии предложили карать за отрицание коронавируса
Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
Взгляд.ру 12:51
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Общество
Почасовая минималка в России
Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
Бухгалтерия.ру 09:05
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33