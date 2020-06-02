Общество

КоммерсантъКоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). Сделано это было на фоне растущих беспорядков в городах США. Демонстрация игр PS5 была назначена на четверг.
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

РИА Новости20:50

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

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Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

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Информационные компании отложили мероприятия после событий в Минеапполисе

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Sony, Airbnb и Google откладывают мероприятия из-за трагедии в Миннеаполисе

ТАСС17:39

Sony, Google и Airbnb отложили мероприятия из-за протестов в США

РБК19:46
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Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок «Аватара»

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Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
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Наука

Молоко таракана может быть новым суперпродуктом

Особенно специалистов интересует таракан-жук Diploptera punctata. Молоко этого жука питательней коровьего в четыре раза.
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Авто

В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже

CarsWeek.ru 10:20
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Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

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«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
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Общество

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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Технологии

Эксперты: Huawei P50 и Mate 50 перейдут на Snapdragon

Независимые аналитики сообщили, что компания Qualcomm начнет поставлять однокристальные системы Snapdragon для линеек Huawei P50 и Mate 50 в 2021 году.
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Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

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Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
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Главный тренер сборной РФ Черчесов высказался о возобновлении РПЛ

По словам главного тренера российской сборной, в нестандартной ситуации не может быть стандартных решений.
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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Коммерсантъ 09:23
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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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Политика

Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.
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Болельщики назвали стадион «Краснодара» лучшим в РПЛ

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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Омбудсмен Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки

Анна Кузнецова заявила, что число жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.
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Общество

В Италии предложили карать за отрицание коронавируса

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
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В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
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Общество

Почасовая минималка в России

Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
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Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
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Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
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