Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВSony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок. Причиной переноса стали массовые беспорядки в США из-за полицейского произвола, связанного со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

«Позволим обществу услышать более важные слова». Презентация PlayStation 5 перенесена

Life.ru16:12

Sony отложила презентацию Playstation 5

Rambler News Service16:02

Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США

Metaratings15:50

Компания Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

UfacityNews.ru15:48

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Деловое.ТВ15:35

Sony отложила показ игр для PS5, назначенный на 4 июня

3DNews15:04

Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

Чемпионат14:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1,1K
Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
8
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
3
Общество

В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
67
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Новые автомобили 02:39
192
Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
7
Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
9
Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
537
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17
661
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
2
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

Новые автомобили 11:14
25
Здоровье

Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique)

Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.
ИноСМИ 18:36
Происшествия

Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
41
Шоу-бизнес

Алсу перестала скрывать сына Рафаэля

Случилось то, чего так долго ждали все поклонники певицы Алсу. Многодетная мама впервые показала своего сына Рафаэля.
Комсомольская правда 15:35
Общество

Особое мнение: Александр Баунов

Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Кино

Слухи: Руби Роуз в сериале «Бэтвумен» заменит звезда WWE

По слухам, одной из вероятных претенденток на роль Кейт Кейн является звезда женского реслинга Соня Девилль.
Киноафиша России 06:20
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
135
Музыка

Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 05:49
131
Политика

Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
4
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Происшествия

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
249
Общество

Кубань вошла в топ-10 регионов по социально-экономическому положению

Кубань 24 01:17
1
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
151
Космос

Магнитные поля могли серьёзно повлиять на формирование Млечного Пути

В рамках опыта, посвящённого моделированию галактики, похожей на Млечный Путь, команда астрофизиков попробовала убрать эффекты воздействия древних магнитных полей и обнаружила, что в таком виде галактика выросла на дополнительные 45 процентов в объеме.
Машины и Механизмы вчера в 06:50
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
426
Религия

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Интерфакс 11:11
541
Игры

Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз

Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
Ридус 18:06
Авто

Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования

Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.
Вести.Ru 03:47
9
Общество

Семьи начали получать новые выплаты на детей

В России семьи в связи с коронавирусом с 1 июня начали получать три новые выплаты на детей, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:31
132
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное