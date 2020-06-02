Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок. Причиной переноса стали массовые беспорядки в США из-за полицейского произвола, связанного со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

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