Игры

REGNUMREGNUMSony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России. Об этом 13 сентября сообщает «Игромания». Сообщается, что компания по «неизвестным причинам не смогла поддержать ранний этап тестирования в России».
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