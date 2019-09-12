Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России. Об этом 13 сентября сообщает «Игромания». Сообщается, что компания по «неизвестным причинам не смогла поддержать ранний этап тестирования в России».

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Экономика Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.

Гаджеты Sony привезла в Россию очень дорогие 8K-телевизоры Японская компания озвучила российские цены на свои флагманские телевизоры BRAVIA ZG9, которые предложат в двух вариантах — с 85 и 98-дюймовыми дисплеями.

Гаджеты Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.

Политика Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией.

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Политика Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Футбол ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Культура Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.

Гаджеты Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Авто Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.