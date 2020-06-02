Общество

КоммерсантъКоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). Сделано это было на фоне растущих беспорядков в городах США. Демонстрация игр PS5 была назначена на четверг.
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Деловое.ТВ15:35

«Позволим обществу услышать более важные слова». Презентация PlayStation 5 перенесена

Life.ru16:12

Sony отложила презентацию Playstation 5

Rambler News Service16:02

Sony отложила презентацию PlayStation 5 из-за протестов в США

Metaratings15:50

Компания Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

UfacityNews.ru15:48

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Коммерсантъ19:58

Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

Чемпионат14:55
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
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Политика

Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Клопс 13:06
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Происшествия

В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
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Общество

Трампа эвакуировали в бункер в ходе протестов у Белого дома

Агенты Секретной службы США увели президента страны Дональда Трампа в подземный бункер в ходе протестов у Белого дома в пятницу вечером.
Московский Комсомолец вчера в 22:09
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
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Экономика

Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга

Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня.
ТАСС 19:02
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Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1

Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
МИТ 14:24
Авто

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 967 тыс. рублей, а отечественного автомобиля – 698 тыс. рублей.
Автостат 03:58
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 17:00
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Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 15:50
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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
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Шоу-бизнес

Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

РЕН ТВ вчера в 20:23
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Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Замана вчера в 18:30
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

Evo-rus.com 02:19
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом

Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
Армия и оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Еще более невероятно, что работы над космическим истребителем начались в 1964 году.
Российская газета 30 мая в 04:55
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Космос

Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года

Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости 20:14
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

Новые автомобили 11:14
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Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
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Политика

Кадыров потребовал остановить беспредел в США

«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Lenta.ru 19:00
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Политика

Трюдо выступил против участия России в саммите G7

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
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Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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