Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). Сделано это было на фоне растущих беспорядков в городах США. Демонстрация игр PS5 была назначена на четверг.

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