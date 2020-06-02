Общество

КоммерсантъКоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). Сделано это было на фоне растущих беспорядков в городах США. Демонстрация игр PS5 была назначена на четверг.
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Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

РИА Новости20:50

Sony, Airbnb и Google откладывают мероприятия из-за трагедии в Миннеаполисе

ТАСС17:39

Sony, Google и Airbnb отложили мероприятия из-за протестов в США

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Информационные компании отложили мероприятия после событий в Минеапполисе

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Компания Goggle отложила презентацию новой операционной системы Android 11 из-за трагедии в Миннеаполисе

Эхо Москвы18:08

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5

Коммерсантъ19:58

Sony отложила презентацию PlayStation 5 на неопределённый срок

Чемпионат14:55
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Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
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Здоровье

1 июня 12 российских регионов смогут смягчить ограничения

27 мая Минздрав России утвердил новые методические рекомендации по ведению статистики смертности, связанной с COVID-19.
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Общество

Власти Вашингтона вводят комендантский час

"Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - добавила Боузер.
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой 02:01
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Журналистская правда 12:51
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В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
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Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Армия и оружие

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Evo-rus.com 14:52
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Общество

На Камчатке у 29 вахтовиков ГОКа «Аметистовый» выявили коронавирус

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Экономика

В РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа.
РБК 23:11
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Политика

Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США

Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру 22:25
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«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 16:39
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
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Происшествия

На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины

Мародеры бьют витрины и грабят магазины на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
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Вернер готов перейти в МЮ, если сорвётся трансфер в «Ливерпуль»

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".24-летний немецкий игрок готов перейти в стан "красных дьяволов", если "Ливерпуль" не сможет купить его.
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Snob.ru 07:43
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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

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Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

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Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
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Общество

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 30 мая в 12:59
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