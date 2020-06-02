Общество
КоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). Сделано это было на фоне растущих беспорядков в городах США. Демонстрация игр PS5 была назначена на четверг.
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Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Здоровье
1 июня 12 российских регионов смогут смягчить ограничения
27 мая Минздрав России утвердил новые методические рекомендации по ведению статистики смертности, связанной с COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:36
Общество
Власти Вашингтона вводят комендантский час
"Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - добавила Боузер.
ТАСС 11:44
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой 02:01
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Армия и оружие
В ДНР объяснили подозрительное затишье на линии фронта
По данным УНМ ДНР, лицемерное временное прекращение обстрелов не нашло понимания у боевиков украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в ДНР, ЛНР и России).
Журналистская правда 12:51
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com 14:52
Экономика
В РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа.
РБК 23:11
Политика
Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США
Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру 22:25
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости 16:39
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Происшествия
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Мародеры бьют витрины и грабят магазины на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Футбол
Вернер готов перейти в МЮ, если сорвётся трансфер в «Ливерпуль»
Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".24-летний немецкий игрок готов перейти в стан "красных дьяволов", если "Ливерпуль" не сможет купить его.
Soccer.ru 04:52
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 17:00
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 08:25
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru вчера в 06:32
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 30 мая в 12:59