Игры

News.ruNews.ruУтечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

Реклама на стриминговой платформе Twitch раскрыла новую дату проведения презентации игр для PlayStation 5 (PS5). Онлайн-мероприятие пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени. На презентации, которая продлится один час, Sony покажет стартовую линейку тайтлов для PS5.
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«Будущее игр» — Sony подтвердила дату презентации PlayStation 5

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