Реклама на стриминговой платформе Twitch раскрыла новую дату проведения презентации игр для PlayStation 5 (PS5). Онлайн-мероприятие пройдёт 11 июня в 23:00 по московскому времени. На презентации, которая продлится один час, Sony покажет стартовую линейку тайтлов для PS5.

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,8K

Происшествия В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал. 12

Киберспорт На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 32

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 533

Политика «Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму. 2

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 2

Политика Суд над делом MH17 приобщил к материалам интервью Гиркина-Стрелкова Гордону Председатель суда Хендрик Стинхейс в ходе заседания сообщил о приобщении к делу о крушении Boeing сведений, полученный из интервью экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 157

Экономика В России для пенсионеров готовят две новые льготы Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму. 8