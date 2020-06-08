Общество
КоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск. Перед этим Sony отменила назначенную на 4 июня презентацию из-за беспорядков в США.
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Происшествия
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП
Российская газета 17:35
Общество
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Футбол
Неймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону»
Ранее бывший нападающий Барселоны Ривалдо заявил, что интерес каталонской команды к нападающему Интера Лаутаро Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара этим летом, так как каталонцы вряд ли смогут подписать обоих футболистов одновременно.
Советский спорт 17:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.
RT на русском 12:13
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Общество
В Кузбассе открываются аттракционы для детей
Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
Город новостей 09:39
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Автоспорт
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия 11:18
Политика
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Энергетика
Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель
По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии.
Компания 01:15
Здоровье
Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов.
ToDay News Ufa 14:13
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Происшествия
Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения
Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
Lenta.ru 14:45
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания 10:27
Технологии
Эксперт объяснил, как можно понять, что аккаунт взломан
Непонятные покупки и появление незнакомых друзей могут свидетельствовать о том, что ваш аккаунт в соцсетях, на сайте или электронная почта подверглись взлому.
Аргументы и Факты 20:23
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Общество
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 07:58
Общество
Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян
Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
News.ru 11:04