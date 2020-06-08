Общество

КоммерсантъКоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск. Перед этим Sony отменила назначенную на 4 июня презентацию из-за беспорядков в США.
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ18:04

Как и когда смотреть презентацию PlayStation 5? Дата, время и подробности события

Чемпионат18:00

Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

News.ru12:21

Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5

Российская газета14:55

Названа дата презентации PlayStation 5

Спорт-Экспресс14:09

«Будущее игр» — Sony подтвердила дату презентации PlayStation 5

CyberSport.ru14:36

Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

Srnsk17:24
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Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП

Российская газета 17:35
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В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
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Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
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Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

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«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
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Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
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Энергетика

Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель

По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии.
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Здоровье

Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов.
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Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
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Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения

Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
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Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Технологии

Эксперт объяснил, как можно понять, что аккаунт взломан

Непонятные покупки и появление незнакомых друзей могут свидетельствовать о том, что ваш аккаунт в соцсетях, на сайте или электронная почта подверглись взлому.
Аргументы и Факты 20:23
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
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Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
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В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
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Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян

Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
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