Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск. Перед этим Sony отменила назначенную на 4 июня презентацию из-за беспорядков в США.

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

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