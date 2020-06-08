Игры

КоммерсантъКоммерсантъSony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск. Перед этим Sony отменила назначенную на 4 июня презентацию из-за беспорядков в США.
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Подробнее о событии

Стала известна новая дата, когда нам могут показать PlayStation 5. Мероприятие запланировано на 11 июня

iXBT.comвчера в 15:53

Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

Srnskвчера в 17:24

Sony подтвердила дату и время презентации PlayStation 5

Cyber.sports.ruвчера в 14:03

Sony проведет отмененную презентацию, посвященную PlayStation 5, уже через три дня

Ferraвчера в 13:33

«Будущее игр» — Sony подтвердила дату презентации PlayStation 5

CyberSport.ruвчера в 14:36

Sony покажет 11 июня игры для PlayStation 5

3DNewsвчера в 13:53

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

Игромания.рувчера в 12:00
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На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
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Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

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RT на русском вчера в 10:35
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Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
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В Балтийском море начались учения НАТО

Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv вчера в 05:12
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
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Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
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Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о начале воздушной войны

Триполи, 8 июня 2020, 21:53 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА), действующая под руководством маршала Халифы Хафтара, меняет свою стратегию и начинает активно применять боевую авиацию, заявил 8 июня на пресс-конференции в Бенгази официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.
REGNUM вчера в 14:53
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Здоровье

40 человек в Хакасии заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрирован 1141 случай заражения ковид-19, из них больше половины выздоровели.
Юг Сибири вчера в 07:57
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
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Экономика

ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
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Религия

В РПЦ выступили против мечети в соборе Святой Софии в Стамбуле

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правящей Партии справедливости и развития изучить вопрос создания мечети в соборе Святой Софии в Стамбуле.
Говорит Москва 06 июня в 11:19
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Политика

Депутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по экономическим делам, Клаус Эрнст, в интервью газете "Известия" назвал возможные американские санкции "посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза".
Вести.Ru вчера в 23:36
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Интернет

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK вчера в 11:28
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Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
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Наука

Плазмоны удалось сфокусировать в нанострую

Anonsens вчера в 12:26
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В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
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В Якутии два человека скончались от коронавируса

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SakhaPress.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская рассказала об ухудшении здоровья Джигарханяна

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Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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