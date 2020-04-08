Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense. В компании рассказали, что геймпад оснастят новыми системами обратной связи.

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