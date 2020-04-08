Технологии

Газета.RuГазета.RuSony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense. В компании рассказали, что геймпад оснастят новыми системами обратной связи.
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Sony представила контроллер для PlayStation 5

News.ruвчера в 16:34

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Sony неожиданно показала новый геймпад к PlayStation 5

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Sony представила геймпад для PlayStation 5

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Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

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