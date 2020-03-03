Технологии

Газета.RuГазета.RuSony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense. В компании рассказали, что геймпад оснастят новыми системами обратной связи.
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Представлен контроллер DualSense для PlayStation 5

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Sony представила геймпад для PlayStation 5

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Sony неожиданно показала новый геймпад к PlayStation 5

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Sony представила контроллер для PlayStation 5

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Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

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Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
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ТАСС вчера в 16:40
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Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
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Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
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