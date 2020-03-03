Технологии
Газета.RuSony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense. В компании рассказали, что геймпад оснастят новыми системами обратной связи.
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Комментарии
Экономика
Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда
Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Не уйти в подполье: бьюти-индустрия просит Томенко отменить локдаун
Бизнес просит разрешить работу в период локдауна. Пока в список доступных видов деятельности бьюти-индустрия не входит.
Культура
Фестиваль «МИР Сибири» отменили из-за коронавируса
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы
Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
Экономика
Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона
Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Авто
Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%
Здоровье
В Саратовской области растет число тяжелых внебольничных пневмоний
В Саратовской области растет число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний: если в среднем ежемесячно регистрируется 1,5-1,6 тысячи случаев, то в этом месяце наблюдается рост их количества.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Футбол
Уткин: Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».