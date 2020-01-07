Игры

CyberSport.ruCyberSport.ruSony показала логотип PlayStation 5

Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года. Презентация прошла во время выставки CES 2020. Логотип выполнен в минималистичном стиле, как у предыдущих версий.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

6-7 января специалисты представят игровую консоль PlayStation 5

Vevby.ru04 января в 00:45

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Известия04:29

В Sony раскрыли новые особенности PlayStation 5

RT на русском04:13

Sony назвала особенности PS5 и показала логотип новой приставки

Телеканал 360°04:12

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

РИА Новости03:34

В Sony назвали основные особенности приставки PlayStation 5

REGNUM01:12

Sony раскрыла особенности новой консоли Playstation 5

Профиль08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Аргументы недели вчера в 06:07
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии

Аргументы и Факты вчера в 14:32
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Здоровье

Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу

Патриарх Кирилл и министр здравоохранения России Вероника Скворцова поздравили с Рождеством пациентов детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве.
Российская газета 06:49
Политика

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия 07:38
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
Здоровье

Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

ToDay News Ufa вчера в 13:11
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
Политика

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Российская газета 07:59
Политика

Reuters узнал о лечении раненых за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаз», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 07:51
Гаджеты

AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M

Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
iXBT.com 00:11
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия 05 января в 17:22
Авто

Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году

Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.
Народные новости 05 января в 19:01
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru 05 января в 22:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Lenta.ru 06:26
Политика

Политолог оценил значение предстоящей встречи Путина и Меркель

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о значении предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском вчера в 09:25
Религия

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».
Lenta.ru 05:36
Культура

Конкурс «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований» перенесены

Объявленные ранее XX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и Бал юных дарований, которые должны были состояться 9-12 января и 13 января соответственно, перенесены, сообщили ЯСИА в пресс-центре Минкультуры республики.
ИА ЯСИА 06:11
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Автоспорт

У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
REGNUM 06:03
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля открыл стрельбу по детям из-за того, что они бросили в его машину снежок.
RT на русском 02:07
Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

REGNUM вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Равшана Куркова проводит праздники с новым избранником

Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна.
StarHit.ru 05 января в 11:00
Космос

Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
N+1 04 января в 19:01
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна вчера в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное