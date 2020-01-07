Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года. Презентация прошла во время выставки CES 2020. Логотип выполнен в минималистичном стиле, как у предыдущих версий.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Политика Украине усложнят правила въезда в страны Европы Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".

Здоровье Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу Патриарх Кирилл и министр здравоохранения России Вероника Скворцова поздравили с Рождеством пациентов детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.

Происшествия Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Авто Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году Специалисты считают, что новинка будет представлять сегмент кроссоверов, а презентация его состоится только во второй половине 2020 года.

Происшествия Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.

Происшествия В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.

Политика Политолог оценил значение предстоящей встречи Путина и Меркель Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал о значении предстоящей встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Религия Лукашенко предрек Белоруссии непростой год Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость».

Культура Конкурс «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований» перенесены Объявленные ранее XX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и Бал юных дарований, которые должны были состояться 9-12 января и 13 января соответственно, перенесены, сообщили ЯСИА в пресс-центре Минкультуры республики.