Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года. Смартфон будет работать на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G и чипом Snapdragon X55 5G.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Экономика Финал первого чемпионата в сфере промстроительства состоится осенью В пятницу, 21 февраля, в Минстрое России подписано соглашение об учреждении первого международного чемпионата в сфере промышленного строительства World Construction Championship.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Политика На Украине могут пересмотреть госзакон о языке В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

Гаджеты Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Общество ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.