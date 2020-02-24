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КоммерсантъSony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года. Смартфон будет работать на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G и чипом Snapdragon X55 5G.
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Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Напомним, что матч состоится 1 марта в 23:00 по мск времени.
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Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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