Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъSony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года. Смартфон будет работать на базе Android с процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G и чипом Snapdragon X55 5G.
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Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Газета.Ru09:43

Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

ТАСС08:07

Sony анонсировала свой первый смартфон с 5G

News.ru08:41

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

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Sony рассекретила новые флагманские смартфоны

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Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

REGNUM06:40

6-дюймовый экран OLED, тройная камера и большой аккумулятор. Представлен смартфон Sony Xperia 10 II

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