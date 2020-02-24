Гаджеты

РБКРБКSony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

РБК12:56

Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

ТАСС08:07

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

Коммерсантъ09:11

Sony анонсировала свой первый смартфон с 5G

News.ru08:41

Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Газета.Ru09:43

Sony рассекретила новые флагманские смартфоны

Телеканал 360°07:44

6-дюймовый экран OLED, тройная камера и большой аккумулятор. Представлен смартфон Sony Xperia 10 II

iXBT.com06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

Вести.Ru 09:44
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
RT на русском 12:08
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Piter.tv вчера в 09:14
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
ToDay News Ufa 22 февраля в 03:30
Происшествия

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Газета.Ru 13:20
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей

Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Аргументы и Факты вчера в 18:13
Общество

Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

РБК 14:20
Наука

В России разработан препарат на основе клеток крови пациента

Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
ToDay News Ufa 04:56
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
RT на русском 09:16
Политика

Трамп пожелал России и Украине примирения

Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
Росбалт вчера в 15:58
Экономика

Лукашенко удивило предложение Путина о компенсации Минску $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неожиданным предложение его российского коллеги Владимира Путина о компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин.
Газета.Ru 21 февраля в 13:59
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Кино

Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Дилетант 06:12
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Газета.Ru 12:17
Общество

Власти сообщили о состоянии эвакуированных с лайнера в Японии россиян

Восемь эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess из-за коронавируса россиян доставили на карантин в Казань утром 23 февраля.
РБК вчера в 04:05
Единоборства

Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
ТАСС Спорт вчера в 12:12
Происшествия

Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству

Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
РИА Новости вчера в 19:22
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец 08:07
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии

Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

РБК 14:03
Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ 03:07
Космос

Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути

Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
Pravda.Ru вчера в 09:53
Здоровье

Как избежать скачков сахара в крови после еды? 4 простых совета для больных диабетом 2 типа

«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.
MedikForum.ru 12:59
Финансы

Шторм продолжается: назван точный курс доллара и евро на неделю

Как полагает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, рынки продолжает штормить от новостей о распространении коронавируса, поэтому и на следующей неделе курс рубля может продолжить виток ослабления.
Свободная Пресса 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное