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Экономика Лукашенко удивило предложение Путина о компенсации Минску $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неожиданным предложение его российского коллеги Владимира Путина о компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин.

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