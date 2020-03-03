Технологии

КоммерсантъКоммерсантъSony представила геймпад для PlayStation 5

Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.
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с чего всё началось
Sony представила
 новый контроллер для PlayStation 5. В новом геймпаде была улучшена вибрация — любая шероховатость на дороге не останется незамеченной, и вы это почувствуете.
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Sony представила контроллер для PlayStation 5

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Sony представила геймпад для PlayStation 5

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