Технологии
КоммерсантъSony представила геймпад для PlayStation 5
Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.
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с чего всё началось
Sony представила новый контроллер для PlayStation 5. В новом геймпаде была улучшена вибрация — любая шероховатость на дороге не останется незамеченной, и вы это почувствуете.Чемпионатвчера в 18:04
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