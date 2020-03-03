с чего всё началось

Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5. Внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.

Общество Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.

Общество Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841 За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.

Политика Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Здоровье Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса «В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

Экономика Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).

Киберспорт В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон В мультиплеере шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон, а в честь этого Infinity Ward и Activision поделились дорожной картой контента.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество Число обанкротившихся физлиц увеличилось на 68% По данным издания, по росту несостоятельности граждан в январе-марте 2020 года лидирует Краснодарский край, где число банкротств увеличилось на 117,8% и достигло 1,2 тысяч человек.

Происшествия Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.