Технологии

Городской портал Новый НижнийГородской портал Новый НижнийSony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
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Знакомьтесь, это DualSense — совершенно новый геймпад для консоли Sony PlayStation 5

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Sony представила контроллер для PlayStation 5

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Шаг вперёд: Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5

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Sony внезапно показала DualSense — геймпад PlayStation 5

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