Технологии
Городской портал Новый НижнийSony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
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Комментарии
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Политика
Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»
Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Игры
CD Projekt RED объявила конкурс по моддингу PC в стилистике Cyberpunk 2077
Студия CD Projekt RED анонсировала новый конкурс «Cyber-up Your PC» по моддингу корпуса PC в эстетике Cyberpunk 2077.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей
Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области
По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Общество
«Спортмастер» временно закрывает свои магазины
"Спортмастер" временно закрывает свои магазины. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%
Как сообщили аналитики «Автостат», российский авторынок в марте показал рост на 22,7% до 160 тыс. проданных легковых авто.
Энергетика
СМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки.
Наука
Черный фосфор укрепил графен до рекордных значений
Смешав графен со слоистым черным фосфором (фосфореном) и органическим веществом, молекула которого содержит два плоских ароматических фрагмента, авторы смогли получить пленки с рекордным значением энергии предельной деформации в 52 мегаджоуля на кубический метр и в два раза улучшенными свойствами электро- и теплопроводности.
Здоровье
Гастрит карантирован: 14% самоизолированных жалуются на боли в животе
Аппетит испортился 14% россиян испытывают проблемы со здоровьем из-за неправильного питания во время карантина.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Армия и оружие
США предлагают Ираку провести в июне раунд стратегического диалога
США предлагают Ираку провести в середине июня раунд стратегического диалога, чтобы обсудить недопустимость отката в борьбе с терроризмом на фоне распространения коронавируса.
Политика
На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике
«Коронавирус выявляет уязвимости глобализованной экономики и может привести к тому, что предприятия в будущем, возможно, снова будут более активно вести производство на локальном уровне», – отметил главный экономист французской инвестиционной компании Ostrum Asset Management Филип Вехтер.
Общество
Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому
На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Шоу-бизнес
Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
Футбол
Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России
Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписался 41 пациент
Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписался 41 пациент, излечившийся от коронавирусной инфекцией.