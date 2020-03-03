В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.

Общество Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.

Энергетика СМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки.

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