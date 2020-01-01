Гаджеты

ТАССТАССSony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Японская корпорация Sony презентовала телефон Xperia 1 II - свой первый смартфон, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G).
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Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

ТАСС08:07

Sony анонсировала выход смартфона с поддержкой 5G

Piter.tv07:45

6-дюймовый экран OLED, тройная камера и большой аккумулятор. Представлен смартфон Sony Xperia 10 II

iXBT.com06:22

Sony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

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Стали известны характеристики смартфона Sony Xperia 10 II

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Названы технические характеристики нового смартфона Sony Xperia 10 II

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