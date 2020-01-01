Гаджеты
ТАССSony представила свой первый смартфон с поддержкой 5G
Японская корпорация Sony презентовала телефон Xperia 1 II - свой первый смартфон, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G).
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