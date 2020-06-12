Игры
BFM.ruSony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Консоль будет выпускаться в черно-белом цвете, ее можно будет располагать горизонтально и вертикально.
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Sony познакомит пользователей с возможностями PlayStation 5 с помощью предустановленной игры
CyberSport.ruвчера в 23:04
«Человек-паук», Horizon Zero Dawn 2, Resident Evil 8, Gran Turismo 7: анонсы игр для PS5
Игромания.рувчера в 17:28
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Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости вчера в 07:17
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Космос
НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба
Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 16:53
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня вчера в 07:54
Здоровье
Медик рассказала об опасности холодных рук и ног
Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета.
Газета.Ru вчера в 23:05
Гаджеты
AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600
Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц.
3DNews вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 09:41
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспорт
Полузащитник ПАОКа Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт и перестанет считаться легионером в РПЛ.На 31-летнего бразильца претендуют «Ростов» и ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 12:04
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Хоккей
СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»
«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
RT на русском вчера в 13:29
Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM 10 июня в 00:30
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Игры
На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix
Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат вчера в 09:54
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса
Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
REGNUM 00:39
Армия и оружие
Россия покажет миру «потрошитель» турецких беспилотников Bayraktar на Параде Победы
Россия покажет всему миру «потрошителей» турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Avia.pro вчера в 22:24
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК вчера в 14:02
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия
Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу
В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
Армия и оружие
В США назвали «убийц» российского подводного беспилотника «Посейдон»
РЕН ТВ 10 июня в 18:08
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
В Чувашии разберутся с койками и дисбалансом при госпитализации
Чебоксары, 11 июня 2020, 10:16 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:16