Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Консоль будет выпускаться в черно-белом цвете, ее можно будет располагать горизонтально и вертикально.

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Гаджеты AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600 Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц. 1

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Футбол Бывший игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспорт Полузащитник ПАОКа Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт и перестанет считаться легионером в РПЛ.На 31-летнего бразильца претендуют «Ростов» и ЦСКА.

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Общество В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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