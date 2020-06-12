Игры
BFM.ruSony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Консоль будет выпускаться в черно-белом цвете, ее можно будет располагать горизонтально и вертикально.
Читать в источнике
Оценить492
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Финансы
Евро растет в цене
Напомним, что две минувшие недели курсы доллара и евро стабильно падали в цене, но накануне иностранная валюта вновь начала расти.
Экспресс газета 10 июня в 22:30
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru вчера в 03:06
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Игры
На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix
Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
Экономика
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предсказал судьбу наличных денег в России после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество
Российская Федерация отмечает День России
Газета.Ru 02:28
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Общество
Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыха
Неправильный пляжный отдых может грозить россиянам рядом заболеваний.
Lenta.ru 01:38
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM 10 июня в 07:30
Технологии
Бета-версия Android 11 стала доступна для скачивания
Появилась возможность скачать и опробовать в деле новую «операционку» от Google – 11-ю версию системы Android, которая пока что может быть установлена лишь на смартфоны серии Pixel.
Faktom вчера в 07:29
Политика
Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Газета.Ru 01:45
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центральный персонаж знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник вчера в 19:55
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Актриса Рената Литвинова посетила квартиру Михаила Ефремова, который насмерть сбил человека в пьяном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:08
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Здоровье
Губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области до 23 июня
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, в своем телеобращении к жителям Томской области сегодня, 11 июня, сообщил о решении штаба продлить режим повышенной готовности в регионе до 23 июня", – говорится в сообщении.
РИА Томск вчера в 04:19
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
Еврокомиссия рекомендует странам ЕС открыть внешние границы с 1 июля
Еврокомиссия рекомендует странам ЕС начать открывать внешние границы с 1 июля.
Клопс 10 июня в 11:14
Политика
Песков считает, что в России олигархов нет
В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Росбалт 10 июня в 07:30