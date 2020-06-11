Игры
ИнтерфаксSony презентовала новую PlayStation
Sony разработала для PlayStation 5 новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Пока неизвестно, по какой цене их будут продавать и запустят ли их в продажу вместе с консолью. Предполагается, что большую часть игр с PlayStation 4 можно будет запустить на PlayStation 5.
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Футбол
Плей-офф Лиги Европы могут доиграть в Германии
Матчи поздних стадий плей-офф Лиги Европы могут быть сыграны в формате мини-турнира в немецком Франкфурте.
Bookmaker-ratings.ru 03:35
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Армия и оружие
Определены сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор завода Игорь Пономарев.
РИА Новости 20:05
Армия и оружие
В МИД РФ оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Намерение Румынии включить Россию в список национальных угроз может означать желание усилить присутствие США и НАТО на Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня на брифинге.
ИА Красная Весна 10:46
Авто
До российских дилеров добрался обновлённый Kia Optima
Новый седан Kia Optima, название которой и моторная гамма для РФ были рассекречены совсем недавно, добралась до российских ДЦ.
Новые автомобили 09 июня в 04:43
Спорт
Гонщица из Австралии ушла из автоспорта ради съемок в порно
Рене Грейси, гонщица из Австралии, решила бросить автоспорт для начала карьеры в индустрии порно.
Discover24 09 июня в 03:59
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Политика
Мэр Сиэтла ответил на критику Трампа советом «вернуться в бункер»
Дженни Дюркан, мэр города Сиэтл, посоветовала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу «вернуться в бункер».
Телеканал 360° 07:45
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Общество
Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц
Компания Microsoft заявила, что отказывается поставлять полиции США технологию распознавания лиц, сообщает ACLU .
Znak.com 21:03
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Экономика
Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку Повалко
Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании.
Ведомости 12:48
Здоровье
Использовать пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума
Использовать специальных пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума РФ.
Evo-rus.com 09:47
Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Общество
В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
Кино
Как сейчас выглядит актер, сыгравший богатого жениха Роуз из «Титаника»
Билли Зейн прекрасно подошел на роль самовлюбленного богача, между прочем, актер действительно думает, что с его героем Роуз было бы лучше, чем с нищим романтиком.
SM News 12:00
Космос
Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России
Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика вчера в 11:04
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru 12:56