Игры

ИнтерфаксИнтерфаксSony презентовала новую PlayStation

Sony разработала для PlayStation 5 новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Пока неизвестно, по какой цене их будут продавать и запустят ли их в продажу вместе с консолью. Предполагается, что большую часть игр с PlayStation 4 можно будет запустить на PlayStation 5.
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Эти игры официально подтверждены для PlayStation 5. Зрелищные трейлеры

iXBT.com22:54

Sony показала PlayStation 5: консоль из будущего в настоящем

3DNews17:52

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Чемпионат07:30

Все анонсы и трейлеры презентации игр для PlayStation 5

Srnsk17:24

Sony показала новый дизайн PlayStation 5

Комсомольская правда17:22

Sony представила дизайн PlayStation 5

Игромания.ру17:14

Sony показала первые игры для PlayStation 5

РИА Новости17:41
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Здоровье

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru 22:36
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Политика

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
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Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
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Происшествия

Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

BFM.ru 14:48
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Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
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Здоровье

Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.
ИА Красная Весна 17:22
Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com 09 июня в 04:38
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»

Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru 12:56
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс вчера в 14:27
Политика

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

RT на русском 21:23
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
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Экономика

Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM 07:37
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Общество

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
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Общество

Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23
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Наука

Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок

Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru вчера в 09:03
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Технологии

Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020

Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Спорт

Гонщица из Австралии ушла из автоспорта ради съемок в порно

Рене Грейси, гонщица из Австралии, решила бросить автоспорт для начала карьеры в индустрии порно.
Discover24 09 июня в 03:59
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Киберспорт

Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
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Политика

«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
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Здоровье

В Минздраве РФ оценили влияние солнца на коронавирус

Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе РФ, передает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 22:58
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
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Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
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Здоровье

В Пермском крае у 304 медиков выявили коронавирус

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае достигло 2360 человек, в том числе 1444 человека выздоровели и 74 человека умерли.
Рифей-Пермь 03:20
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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