Sony разработала для PlayStation 5 новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Пока неизвестно, по какой цене их будут продавать и запустят ли их в продажу вместе с консолью. Предполагается, что большую часть игр с PlayStation 4 можно будет запустить на PlayStation 5.

Здоровье Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью. 1

Политика Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. 6

Происшествия Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. 14

Здоровье Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

Шоу-бизнес Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро» Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро». 1

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды». 184

Общество Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений» Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений». 14

Наука Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения. 12

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Киберспорт Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Здоровье В Минздраве РФ оценили влияние солнца на коронавирус Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе РФ, передает «Национальная служба новостей». 1

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

Армия и оружие Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 105

Политика Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака. 95

Здоровье В Пермском крае у 304 медиков выявили коронавирус С начала пандемии общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае достигло 2360 человек, в том числе 1444 человека выздоровели и 74 человека умерли.