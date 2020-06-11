Игры
ИзвестияSony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense. Онлайн-трансляция мероприятия велась в четверг, 11 июня, в YouTube-аккаунте корпорации.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Семенович стала ведущей на МУЗ-ТВ
Bimru.ru 04:06
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт вчера в 14:26
Общество
Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц
Компания Microsoft заявила, что не станет продавать полиции свою технологию распознавания лиц. Об этом сообщила в твиттере организация ACLU.
Афиша Daily 16:09
Общество
Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели.
Моссовет вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle
Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась обнаженной для июльского номера глянцевого журнала Elle.
Что происходит 05:02
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv 08:46
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган похвастался 58-летней женой в черном купальнике
Эммануил Гедеонович не раз заявлял, что без ума от своих девочек. Эммануил Виторган души не чает в 58-летней супруге Ирине Млодик.
Комсомольская правда вчера в 17:10
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Футбол
«Химки» пройдут лицензирование для участия в РПЛ
Подмосковные «Химки» собираются подать заявку на лицензирование в РПЛ.
Евро-футбол.ру 03:55
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Футбол
ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в течение сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба в течение одного сезона.
RT на русском 12:59
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Общество
Глава Минздрава допустил возможность плавающего режима ограничений
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил формат чередования карантина и его отмены.
Телеканал 360° 17:00
Финансы
Индексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС
Индекс Dow Jones опустился на 1,04%, до 26.989,99 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,53%, до 3.190,14 пункта.
Финансовая газета 05:07
Общество
Спрогнозированы сроки удвоения в России числа зараженных коронавирусом
Опрошенные «Известиями» эксперты поделились предположениями о том, достигнет ли Россия показателя в один миллион заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 18:16
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Наука
В сердце у некоторых шимпанзе растет кость
МонаВиста 13:30
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52